السفير الإيطالي بموسكو يتلقى لقاح "سوبتنيك V" الروسي

أعلن السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشانو أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأنه لم يعان من أي أعراض جانبية للقاح.

وقال: "تلقيت حقنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي تم الإعلان عنه في أغسطس. ولم أشعر بأي آثار جانبية. وفي الوقت القريب اعتزم إجراء اختبار لتحديد مستوى الأجسام المضادة في جسمي".

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وأعرب السفير عن "أسفه" لما رآه من محاولات تسييس قضية التلقيح ضد فيروس كورونا في زمن الوباء.

وأضاف أنه لا ينوي "المقارنة" بين اللقاحات لتحديد ما هو الأفضل منها، مؤكدا أن السلطات الإيطالية تعتبر أنه من المهم التعاون مع جميع الدول في هذا المجال.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي ابتكره مركز غاماليا الروسي، كان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

المصدر: تاس