 
مباشر

وزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة (فيديو)

أخبار العالم

وزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة (فيديو)
Reuters
وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا، مارلين شيابا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl4b

علقت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا على إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة "التطرف الإسلامي".

واقترحت إضافة مواد إلى مشروع القانون تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

إقرأ المزيد
ماكرون يشيد بإصدار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
ماكرون يشيد بإصدار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "ميثاق مبادئ" ضد التطرف

وقالت شيابا: "أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب".

وأضافت: "كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال".

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون "التطرف الإسلامي"، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.

ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا