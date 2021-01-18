"الشاباك": أحبطنا 430 هجوما في الضفة عام 2020

كشف الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه أحبط 430 هجوما كبيرا في الضفة الغربية بينها 283 عملية إطلاق نار و70 عملية طعن و10 عمليات دهس و62 عملية زرع متفجرات و5 عمليات خلال 2020.

ويدور الحديث عن انحفاض في عدد العمليات التي أحبطها جهاز "الشاباك" مقارنة مع عام 2019، والتي تم الإبلاغ خلالها عن إحباط 564 عملية.

ووفقا لمعطيات "الشاباك" فإنه في عام 2020 نفذ 56 عملية "كبيرة" مقارنة بـ59 عملية في العام السابق.

وبخصوص مشاركة "الشاباك" في مواجهة أزمة كورونا، أفاد بأن التقنيات المستخدمة لتعقب مرضى كورونا ساهمت بالوصول إلى 90 الف مصاب.

وأضاف أنه منع 50 ألف إصابة جديدة، وهذا يعني منع أكثر من 1000 حالة خطيرة، و400 حالة وفاة.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي