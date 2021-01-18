طائرات شبح إسرائيلية تشارك لأول مرة في مناورات عسكرية دولية خارجية

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن طائرات الشبح الإسرائيلية F-35 ستشارك لأول مرة في مناورات عسكرية دولية في إيطاليا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من التدريبات هو تعزيز التعاون والعلاقات بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الإيطالي، وجيوش أخرى اضافية، وإجراء تدريبات في ميدان غير مألوف يفحص القدرة على نشر طائرات الشبح والأنظمة المطلوبة.

وذكر أنه رغم أزمة كورونا يرى سلاح الجو الإسرائيلي أهمية كبيرة باستمرار التدريبات العسكرية الدولية، وفي هذه المرحلة لا يوجد تغيير بالبرامج لتنفيذ مناورات كثيرة هذه السنة خارج إسرائيل.

المصدر: "i24news"