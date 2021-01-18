واشنطن: موظفو مختبر ووهان أصيبوا بأعراض كورونا قبل تسجيله

قالت الولايات المتحدة إن العاملين في معهد أبحاث الفيروسات في ووهان كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا قبل أسابيع من الإبلاغ عن بدء السلطات الصينية تسجيل الإصابات به.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك سببا للاعتقاد بأن العديد من الباحثين داخل معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) أصيبوا بالمرض في خريف 2019، قبل عدة أسابيع من تأكيد الصين أنها تعالج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أصبح معروفا باسم Covid-19.

ووفقا للوزارة أجرى باحثون صينيون دراسات على "فيروسات كورونا المأخوذة من الحيوانات في ظل ظروف تزيد من خطر التعرض العرضي للإصابة بالفيروس".

وأشارت إلى أن البحث شمل RaTG13، فيروس كورونا الخفافيش الذي تم تحديده على أنه أقرب عينة لـSARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب Covid-19.

المصدر: "الإندبندنت"