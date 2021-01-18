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مقتل عنصرين من البعثة الأممية أحدهما عربي في إفريقيا الوسطى

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مقتل عنصرين من البعثة الأممية أحدهما عربي في إفريقيا الوسطى
Reuters STRINGER
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لإحلال الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) عن مقتل اثنين من عناصرها بهجوم للمسلحين جنوبي البلاد.

وقالت البعثة إن اثنين من أفرادها هما مغربي وغابوني قتلا يوم الاثنين على بعد 17 كلم عن مدينة بانغاسو جنوبي إفريقيا الوسطى، بعد وقوع أفراد البعثة في كمين نصبه المسلحون.

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ودانت البعثة الأممية هذا الهجوم، مشيرة إلى أن الجماعتين المسلحتين "الاتحاد من أجل السلام في إفريقيا الوسطى" و"أنتي بالاكا" هما من يقف وراء الهجوم.

وأضافت أنها تعمل مع سلطات إفريقيا الوسطى من أجل معرفة هويات المهاجمين ومحاسبتهم.

ويأتي ذلك بعد مقتل عنصرين آخرين من البعثة الأممية في إفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي.

المصدر: نوفوستي

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