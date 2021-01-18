ألمانيا "تأسف" لخطط أمريكية لمعاقبة سفينة روسية تشارك في تشييد السيل الشمالي 2

أعلن في ألمانيا أن واشنطن أخطرت برلين بفرض عقوبات على سفينة "فورتونا" الروسية لمد الأنابيب، والمشاركة في مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "للأسف أحطنا علما بالإعلان".

وكانت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية قد ذكرت في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء كجزء من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA).

المصدر: "رويترز"