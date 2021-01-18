ستولتنبيرغ: لا يحق لروسيا التدخل في انضمام دول أخرى إلى الناتو

اعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الاثنين أنه ليس من حق روسيا التدخل في عملية انضمام دول أخرى إلى الحلف.

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وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد العلاقات الدولية في باريس قال ستولتنبيرغ إن "موضوع الانضمام إلى الناتو يخص الدولة المرشحة وحدها وليس من حق روسيا التدخل في هذه العملية أو اعتراضها".

ونفى أن يكون توسيع الحلف هو الذي تسبب في تدهور العلاقات مع روسيا، إضافة إلى رفضه مقولة أن الحلف تصرف بشكل "عدواني" إزاء موسكو بقبول انضمام دول كانت سابقا أعضاء في حلف وارسو.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أنه من الخطأ الحديث عن "توسع الناتو شرقا"، لأن الدول المذكورة قررت بنفسها وعبر إجراءات ديمقراطية أنها تريد الانضمام إلى الناتو.

وأضاف: "لا نلزم أحدا بالانضمام إلى الناتو، وإليكم مثال جارتانا السويد وفنلندا اللتان لا تريدان الانضمام إلى الناتو، ونحن نحترم خيارهما".

وتابع أن دول البلطيق ورومانيا وبلغاريا وغيرها من الدول قررت أنها ترغب في الحصول على عضوية الناتو وحصلت عليها "بعد أن أثبتت إيفاءها بالمعايير المناسبة".

وذكر ستولتنبيرغ أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على جورجيا وأوكرانيا، إذ أعربت هاتان الدولتان سابقا عن رغبتهما في الانضمام إلى الحلف، ولا يمكن لروسيا أن تعرقل ذلك.

المصدر: نوفوستي