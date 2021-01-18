NBC: الحريق قرب الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين

أفادت قناة "NBC News" الأمريكية بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مبنى الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين.

Capitol Hill evacuation was prompted by what turned out to be a fire at a nearby homeless encampment, a law enforcement official says - @PeteWilliamsNBC — NBC News (@NBCNews) January 18, 2021

وأكد مسؤول أمني للقناة أن "أعمدة الدخان التي تصاعدت قرب مبنى الكابيتول تبين أن سببها اندلاع حريق في مخيم للمشردين على مسافة قريبة من المبنى"، فيما أعلنت شرطة الكابيتول أنه لا توجد حاليا حرائق داخل المبنى أو خارجه.

Breaking: Smoke near the Capitol building is coming from below the Washington DC Freeway. Unconfirmed reports indicate that the fire, which is now extinguished, came from a homeless encampment. pic.twitter.com/DfBcqdsK6S — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 18, 2021

Breaking: The fire at a homeless encampment near the Capitol complex earlier was reportedly caused by a propane tank explosion. Other propane tanks have been spotted ‘laying around’ and are being investigated. (Via @laraseligman) pic.twitter.com/RPFhbV43jM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 18, 2021

وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.

المصدر: RT