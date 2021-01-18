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NBC: الحريق قرب الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين

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NBC: الحريق قرب الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين
Reuters
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أفادت قناة "NBC News" الأمريكية بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مبنى الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين.

وأكد مسؤول أمني للقناة أن "أعمدة الدخان التي تصاعدت قرب مبنى الكابيتول تبين أن سببها اندلاع حريق في مخيم للمشردين على مسافة قريبة من المبنى"، فيما أعلنت شرطة الكابيتول أنه لا توجد حاليا حرائق داخل المبنى أو خارجه.

وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.

المصدر: RT

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