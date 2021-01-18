إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي

أفاد مراسل RT عن إغلاق مبنى الكابيتول بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.

وتلقى موظفو الكابيتول رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.

No entry or exit from the U.S. Capitol due to an “external security threat located under the bridge on I-295 at First and F Streets SE,” per note just sent out from the Capitol Police. pic.twitter.com/1vtTVdbgOa — Eli Yokley (@eyokley) January 18, 2021

وتداول رواد موقع "تويتر" فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان من محيط مبنى الكابيتول، دون أن تعرف أسبابه.

The Capitol is under evacuation. Unclear as to why.



Smoke can be seen in this video pic.twitter.com/7DQfiqHc2s — Santiago Mayer (@santiagomayer_) January 18, 2021

المصدر: RT

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