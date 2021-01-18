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شاهد.. وسائل إعلام تنشر مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي

إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي

أخبار العالم

إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي
Reuters
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أفاد مراسل RT عن إغلاق مبنى الكابيتول بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.

وتلقى موظفو الكابيتول رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.

وتداول رواد موقع "تويتر" فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان من محيط مبنى الكابيتول، دون أن تعرف أسبابه.

المصدر: RT

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