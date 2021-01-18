عالم فيروسات بلجيكي: من المستحيل تحديد عدد حاملي كورونا المتحور في البلاد

أكد عالم الفيروسات البلجيكي فان رانست يوم الاثنين استحالة تحديد عدد الحالات الحاملة لطفرة كورونا البريطانية في الوقت الحالي.

وبحسب تصريحات فان راست، فإن البديل الجديد للفيروس موجود الآن في جميع أنحاء بلجيكا.

وحذر قائلا: "لا يجب أن نكون ساذجين ونعتقد أن البديل البريطاني ليس في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "على ما يبدو بلادنا أصغر من أن تحتفظ بهذه المتغيرات في مكان واحد".

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في منتصف شهر ديسمبر 2020 عن كشف طفرة جديدة لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات