خلاف جديد بين بكين وواشنطن في "الصحة العالمية" بسبب مهمة علمية في ووهان

طالبت الولايات المتحدة الصين السماح لفريق خبراء من منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى مقدمي الرعاية والمرضى السابقين وعاملي المختبرات، والبيانات والعينات الطبية في مدينة ووهان.

وقال غاريت غريجسبي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن على الصين مشاركة جميع الدراسات العلمية في العينات الحيوانية والبشرية والبيئية المأخوذة في ووهان، حيث يعتقد أن فيروس SARS-CoV-2 قد ظهر في أواخر عام 2019.

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وأخذ ممثل الصين الكلمة في وقت لاحق ليقول: "دراسات منشأ الفيروس ذات طبيعة علمية وتحتاج إلى تنسيق وتعاون"، مشددا على ضرورة وقف أي ضغوط سياسية.

ووافقت الصين اليوم الجمعة على دخول خبير بريطاني من فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل فيروس كورونا، وذلك بعدما أثبت اختبار ثان خضع له خلوه من العدوى.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية إن اثنين من أعضاء الفريق التابع لها الذي وصل أمس الخميس إلى مدينة ووهان، تأخرا في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجساما مضادة لفيروس كورونا.

وذكر أحد أعضاء الفريق عبر "تويتر" أنه من المقرر أن يبدأ الفريق اجتماعات افتراضية مع الخبراء الصينيين اليوم الجمعة، وذلك من فندق في ووهان حيث يخضع أعضاء الفريق الدولي للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

المصدر: رويترز