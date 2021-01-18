مسؤول أمني سابق: قوات صومالية شاركت في حرب إقليم تيغراي بإثيوبيا

أكد عبد السلام غوليد نائب مدير المخابرات الصومالية السابق أنه حصل على معلومات حول مشاركة قوات صومالية تم تدريبها في إريتريا في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

وأشار غوليد في حديث إذاعي اليوم الاثنين إلى أن القوات الصومالية كانت تقاتل إلى جانب القوات الإريترية التي شاركت في الحرب ضد "جبهة تحرير تيغراي".

وقال: "أصبت بالصدمة بعد أن علمت بواسطة اتصالات مع جهات مختلفة، بمصرع مئات من الشباب الصومالي وإصابة آخرين في الحرب في إقليم تيغراي"، ووصف مشاركة جنود أرسلوا إلى إريتريا لتلقي التدريبات في حرب دائرة في غير أرضهم، بأنها كارثة.

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ولم يصدر تعليق رسمي من جانب الحكومة الصومالية على الأنباء التي تحدثت عن مشاركة جنود صوماليين في الحرب بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير تيغراي" المتمردة في نوفمبر الماضي.

وكانت الحكومة الصومالية أرسلت مئات من الجنود لتلقي التدريبات إلى إريتريا، ولكنهم لم يعودوا وطالب أهالي الجنود مرارا بالكشف عن مصير أبنائهم الذين انقطعت أخبارهم عنهم.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أكدت الشهر الماضي أن إريتريا شاركت في حرب تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي، بينما ينفي كل من إثيوبيا وإريتريا حقيقة تلك المشاركة.

المصدر: "الصومال الجديد"