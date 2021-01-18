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منظمة الصحة تتوقع تجاوز وفيات العالم 100 ألف أسبوعيا بسبب "كوفيد-19"

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منظمة الصحة تتوقع تجاوز وفيات العالم 100 ألف أسبوعيا بسبب
Reuters
كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية يكشف عن عدد الوفيات المتوقعة أسبوعيا بكورونا
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قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع.

وقال في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وأضاف "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".

وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن عند مستويات مرتفعة.

المصدر: رويترز

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