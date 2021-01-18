الرئيس المكسيكي: الولايات المتحدة تتفهم موقفنا بشأن قضية وزير دفاعنا السابق

قال الرئيس المكسيكي إن الحكومة الأمريكية تتفهم موقف بلاده بشأن قضية وزير الدفاع المكسيكي السابق، الذي قررت المكسيك عدم مقاضاته بعد أن رفعت السلطات الأمريكية دعوى ضده.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تدرك أن على المكسيك الدفاع عن سلطتها ومكانتها في مسألة وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويغوس، الذي اتهمه المدعون الأمريكيون بالعمل مع مهربي المخدرات".

وعاد وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويغوس إلى بلاده، قادما من الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي، بعد أن أسقطت واشنطن التهم الجنائية ضده، بحسب مصدر بمكتب المدعي العام المكسيكي.

وكانت الولايات المتحدة اعتقلت الوزير المكسيكي السابق في لوس أنجلوس في أكتوبر الماضي بتهمة ضلوعه في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، لكن سيينفويغوس أنكر التهم الموجهة إليه.

يذكر أن سيينفويغوس كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو، خلال الفترة بين 2012 و2018.

المصدر: رويترز