رئيس المكسيك يعرب عن أمله في إصلاح نظام الهجرة بعهد بايدن

أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن أمله بأن يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من إصلاح نظام الهجرة بما يخدم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يأمل أن يتحدث بايدن عن الهجرة بعد وقت قصير من تنصيبه الأربعاء، وأنه على اتصال بالإدارتين الأمريكيتين المنتهية ولايتها والقادمة بشأن قافلة مهاجرين في غواتيمالا.

وفي إشارة إلى المهاجرين المذكورين، قال لوبيز أوبرادور إنه لا ينبغي لهم محاولة دخول البلدان بالقوة.

وتجمع مئات المهاجرين معظمهم من هندوراس الليلة الماضية على طريق سريع في شرق غواتيمالا بعد أن استخدمت قوات الأمن المحلية الهراوات والغاز المسيل للدموع لوقف مرورهم إلى الولايات المتحدة قبل أيام فقط من تولي بايدن منصبه.

وقالت السلطات إن ما يصل إلى 8000 مهاجر، منهم أسر معها أطفال دخلوا إلى غواتيمالا منذ يوم الجمعة هربا من الفقر وانعدام القانون في منطقة تأثرت بشدة بجائحة فيروس كورونا وأعاصير متتالية في نوفمبر.

المصدر: رويترز