انطلاق المباحثات التقنية بين تركيا واليونان في بروكسل

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، المباحثات التقنية بين الوفود العسكرية التركية واليونانية.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن الجانبين توصلا إلى عقد المباحثات، عقب اتصالات بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن في وقت سابق، موعد انطلاق الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة اسطنبول 25 يناير الجاري.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجة، وعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، مطلع مارس 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.

المصدر: الأناضول