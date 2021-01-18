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مسؤول إيراني: نملك 300 سفينة عابرة للمحيطات

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مسؤول إيراني: نملك 300 سفينة عابرة للمحيطات
Reuters
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أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد، أن بلاده تمتلك 300 سفينة عابرة للمحيطات تبحر في المياه الدولية والمحيطات.

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من جهة أخرى، أفاد المسؤول بأن إيران تملك أيضا 6 آلاف سفينة تقليدية من طراز "لنج" مسجلة، 4 آلاف سفينة منها فاعلة.

وأكد راستاد أنه تم التعاقد لبناء 227 سفينة من مختلف الأنواع، مع تسهيلات مالية تصل إلى 5 تريليون ريال، وأن 223 منها تم تدشينها بالفعل و49 قيد الإنجاز.

وختم المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ الإيرانية مؤكدا أن طهران من ضمن الدول العشرين في العالم من حيث طاقة الأساطيل التابعة للشركات المحلية.

 

المصدر: فارس

 

 

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