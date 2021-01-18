المحكمة الدستورية بإفريقيا الوسطى تؤكد إعادة انتخاب تواديرا رئيسا للبلاد

أكدت المحكمة الدستورية بجمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب الرئيس، فوستين تواديرا، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يوم 27 ديسمبر، بنسبة 53.16% من الأصوات.

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وأشارت المحكمة إلى أنها خفضت النتيجة إلى 53.16%، بسبب إلغاء أوراق الاقتراع في بلدتين، جراء وقوع مخالفات.

واندلع صراع بين الحكومة وجماعات مسلحة في وقت سابق، على خلفية الانتخابات المتنازع عليها، والتي نظمت في 27 ديسمبر الماضي، حيث هاجم المتمردون بلدات قريبة من بانغي، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى العاصمة.

وقتل آلاف من مواطني البلاد واضطر أكثر من مليون آخرين إلى ترك ديارهم، على خلفية موجة العنف التي تمر بها إفريقيا الوسطى، منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق، فرانسوا بوزيزي، في عام 2013.

المصدر: "رويترز"