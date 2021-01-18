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لافروف: لا نتوقع تغييرا جوهريا في سياسة إدارة بايدن تجاهنا لكن الأساليب قد تختلف

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لافروف: لا نتوقع تغييرا جوهريا في سياسة إدارة بايدن تجاهنا لكن الأساليب قد تختلف
Reuters Michael Dalder
سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي آنذاك، خلال مؤتمر ميونخ للأمن عام 2013
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التعيينات في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن توحي بمضيه قدما على الخط الهادف لتحقيق الهيمنة الأمريكية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين: "يبدو أن الخط الخاص بهيمنة الدولة الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكي، والفهم الأمريكي لحياة الدول الأخرى سيستمر. ومن المؤكد أن احتواء كل من الصين وروسيا سيكون على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. هم يناقشون بالفعل كيفية منع روسيا والصين من التوحد لدرجة تشعرهما بأنهما أقوى من أمريكا نفسها".

وتابع: "لدي إحساس أن سلوكهم على المحور الروسي قد يكون ألطف بعض الشيء، لكن جوهر السياسة من غير المرجح أن يتغير. أينما كان ذلك مفيدا للأمريكيين، وإذا ما أدركوا أنهم عاجزون عن فعل شيء ما بدوننا وبدون الصين، سيضطرون الى التوصل إلى نوع من الاتفاق".

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وعبر لافروف عن أمله في أن يشكل بايدن فريقا احترافيا في مجال الحد من التسلح. وقال: "دعونا ننتظر. في نهاية المطاف، يعتبر جوزيف بايدن خبيرا في مجال نزع السلاح. أعتقد أنه يدرك المصلحة في أن يكون لديه فريق احترافي وليس دعائيا".

وأكد لافروف أن روسيا ستنتظر مقترحات ملموسة من إدارة بايدن لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والتي ينتهي مفعولها في 5 فيراير المقبل.

المصدر: وكالات

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