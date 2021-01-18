مسؤول طبي في القدس الشرقية: إصابة 16 شخصا بتميع بعضلات الوجه بعد تلقيهم لقاح "فايزر"

قال مسؤول وحدة مكافحة كورونا في القدس الشرقية، الدكتور علي الجبريني، إن 16 شخصا أصيبوا بتميع في عضلات الوجه بعد تلقيهم في إسرائيل لقاح "فايزر" ضد كورونا.

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وأضاف الجبريني أن الاعراض ظهرت على أشخاص يستخدمون البوتوكس والفيلر، مشيرا إلى أن الاعراض مؤقتة تستمر لمدة 4 أيام وليست شللا في العصب السابع.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية قبل يومين، بأن "نحو 13 شخصا أصيبوا بشلل خفيف في الوجه، بعد تلقيهم لقاحا ضد فيروس كورونا"، وأشارت التقديرات إلى أن عدد الحالات المشابهة لحالة هؤلاء الأشخاص، قد يكون أعلى.

وأعرب العديد من مسؤولي الصحة في إسرائيل، عن "تساؤلاتهم حول ما إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لهؤلاء الأفراد أم لا"، فيما أوصت وزارة الصحة بـ"إعطائهم الجرعة الثانية، عندما ينتهي الشلل".

وتسعى إسرائيل التي اشترت 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، و6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"، و10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إلى تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل الربيع القادم.

المصدر: RT+"جيروزاليم بوست"