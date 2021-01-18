بكين ترد على عقوبات واشنطن الأخيرة وتشبه بومبيو بـ"حشرة السرعوف"

رد مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، اليوم الاثنين على العقوبات التي فرضتها واشنطن على صينيين بسبب أحداث هونغ كونغ، مشبهة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بـ"حشرة السرعوف".

إقرأ المزيد

وأشار المكتب إلى أن "تطور هونغ كونغ من الفوضى إلى الاستقرار، لا يمكن وقفه".

وعلق على تصريحات بومبيو قائلا: "أمثال بومبيو ليسوا سوى حشرات سرعوف (فرس النبي) مضحكة، تحاول دون جدوى، وقف عجلة التاريخ"، حيث أن هذا التشبيه يعود إلى مثل صيني قديم، لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها.

كما ندد المكتب بالعقوبات الأمريكية، ورأى أنها "حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى"، داعيا بومبيو إلى "وقف العرض"، في إشارة لمغادرته المرتقبة من الوزارة.

من جانبها، كانت حكومة هونغ كونغ قد نددت السبت الماضي بالعقوبات، واصفة إياها بالـ"صادمة"، و"الوقحة"، و"الحقيرة".

وكان بومبيو قد أعلن في الأيام الأخيرة له في الإدارة الأمريكية، عن عدد من الإجراءات التي تستهدف بكين، من بينها عقوبات جديدة تطال ستة مسؤولين، من بينهم الممثل الوحيد لهونغ كونغ في أكبر هيئة تشريعية في الصين، ردا على "التوقيفات الأخيرة التي طالت 55 ناشطا في الحراك الديمقراطي بموجب قانون الأمن القومي"، بحسب "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"