وزارة الصحة الأوزبكستانية تكشف خططها لإنتاج "سبوتنيك V" محليا

أعلن نائب وزير الصحة الأوزبكستاني، بهادر يوسفعلييف، أن بلاده تخطط لاعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا وإطلاق إنتاجه في أوزبكستان.



وكتب المسؤول على قناته في "تلغرام"، اليوم الاثنين، أن العمل جار على توثيق لقاح "سبوتنيك V" بشهادة في أقرب وقت"، مضيفا أن "المحادثات جارية حول إنتاج اللقاح داخل أوزبكستان".

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وفي أغسطس الماضي، قامت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في العالم، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الطبي الروسي على قاعدة ناقلات الفيروسات الغدية المشتقة من الإنسان، وهي قاعدة تتميز بالأمان والفعالية وغياب تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

المصدر: نوفوستي