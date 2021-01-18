إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بمنع السفير المصري السابق لديها من تدريب موظفيها

طالب السفير الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الأمم المتحدة، بمنع السفير المصري السابق لدى هذه المنظمة، معتز خليل، من تدريب موظفيها.

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وأرسل غلعاد إردان، رسالة إلى مدير الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بمنع معتز أحمدين خليل، من تدريب موظفي الأمم المتحدة، بادعاء أنه يعبر عن "مواقف متطرفة ضد إسرائيل والصهيونية".

ورأى غلعاد إردان أن السفير المصري السابق، أدار تأهيل مجموعة من موظفي الأمم المتحدة وأعضاء بعثات من أنحاء العالم في موضوع "نظرة عملية على الأمم المتحدة"، وأن الدبلوماسي المصري "استغل المنصة التي منحت له، كي يمرر مضامين معادية لإسرائيل".

ووفقا لطلب إردان ورسالته، فإن خليل شدد أمام المشاركين في الدورة على أن "إسرائيل لا تحمي حقوق الإنسان"، كما قارن بين "إسرائيل وإيران".

كما أشارت الرسالة إلى أن السفير المصري أكد "تأييده لقرار الأمم المتحدة الذي وصف الصهيونية بأنها عنصرية"، موضحة أن خليل "كان ضالعا في محاولات منع إلغاء قرار الأمم المتحدة بوصف الصهيونية كحركة عنصرية".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة، بقيادة إردان، "زرعت" مشاركا في هذه الدورة من أجل مراقبتها.

المصدر: "عرب 48"