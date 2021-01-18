إيران.. مجلس الشورى يعد مشروع قرار "المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة"

كشف نائب في مجلس الشورى الإيراني، الاثنين، عن مشروع قانون يتم إعداده حاليا، يتعلق بإنشاء "معاهدة دفاعية لمحور المقاومة"، تهدف للتصدي المشترك لأي هجوم إسرائيلي.

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وقال النائب أبو الفضل أبو ترابي إنه يتم إعداد مشروع قرار "المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة"، والعمل جار لجمع التواقيع اللازمة لطرحه على المناقشة والتصويت.

وأضاف أبو ترابي أنه بناء على مشروع قرار "المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة" فإنه "لو هاجمت إسرائيل إحدى دول جبهة المقاومة أو أقدمت على اتخاذ إجراء ضدها فإنه يتوجب على الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة بذل كل مساعيها من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة".

المصدر: فارس