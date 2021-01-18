فاوتشي: تعاطي بايدن مع الوباء لن يكون إلا علميا و100 مليون تطعيم في 100 يوم ممكن

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعاطي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع وباء كورونا لن يكون إلا علميا بعيدا عن الاعتبارات السياسية.

وهو ما لمسه، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، من لقاءاته ببايدن، مؤكدا أن هذا الأخير "لن يتسامح مع أي شيء لا يلتزم بالمبادئ العلمية".

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تجدر الإشارة إلى أن جو بايدن ينوي تطعيم 100 مليون شخص باللقاح المضاد للوباء خلال الأيام الـ 100 الأولى من حكمه البلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضح أنتوني فاوتشي، في حديثه إلى القناة التلفزيونية الأمريكية "آن بي سي"، بهذا الشأن "أستطيع أن أقول لكم شيئا وهو أنه واضح أن مسألة إنجاز 100 مليون (تطعيم)...خلال الأيام الـ 100 الأولى شيء قابل للتحقيق بشكل مطلق، وأن ما سيفعله الرئيس المنتخب هو بالذات المجال الذي يتعين أن نكون ضمنه"، بما فيه "تحقيق الأشياء المتعين علينا فعلها مهما كانت". وبعبارات أخرى، يضيف فاوتشي، يتعين "ألا نكون مترددين في استخدام كل الآليات الممكنة"، "ولا يوجد أدنى شك" حول قابلية تطعيم 100 مليون شخص في 100 يوم.

المصدر: وكالة "نوفا" الإيطالية/القناة التلفزيونية "NBC" الأمريكية