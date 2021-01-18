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تركيا تواصل البحث عن 3 مفقودين في غرق سفينة بالبحر الأسود

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تركيا تواصل البحث عن 3 مفقودين في غرق سفينة بالبحر الأسود
Reuters
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تواصل فرق الإنقاذ التركية، اليوم الاثنين، البحث عن 3 مفقودين من طاقم سفينة تحمل علم "جمهورية بالاو" غارقة قبالة سواحل ولاية بارطن غربي البحر الأسود.

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وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن فرق إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وخفر السواحل التركية تشارك في عمليات البحث.

وأعلنت ولاية بارطن، أمس الأحد في بيان، أنه تم إنقاذ 6 أشخاص وانتشال جثث 3 آخرين.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر"، أنها خصصت فرقاطة لدعم عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالسفينة الغارقة.

المصدر: الأناضول

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