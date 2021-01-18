اعتقال قائد Iced Earth لمشاركته في اقتحام الكابيتول

قال فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس، إنه تم اعتقال جون شافر عازف الغيتار وقائد فرقة Iced Earth، لمشاركته في أعمال الشغب خلال اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وأضاف الفرع، في تغريدة نشرها على "تويتر": "تم القبض على جون شافر، على خلفية حادثة 6 يناير في الكابيتول. ويواجه شافر ست تهم، بينها التورط في أعمال عنف في مبنى الكابيتول".

Jon Schaffer, Columbus, IN, has been arrested in connection to Jan 6 incident at the U.S. Capitol. Schaffer faces 6 charges including engaging in an act of physical violence in a Capitol building. Schaffer was allegedly among rioters who sprayed Capitol police with "bear spray." — FBI Indianapolis (@FBIIndianapolis) January 18, 2021

ويعتقد رجال الأمن، أن شافر كان بين مثيري الشغب الذين استخدموا البخاخ "المضاد للدببة"، خلال مهاجمة رجال الشرطة".

وتم التعرف على شافر، في صورة جرى التقاطها خلال الشغب في مبنى الكونغرس، وظهر فيها وسط حشد هاجم المبنى.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/23X8w8pS4b to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/9U593bRa3Y. pic.twitter.com/wQEHbxe9na — FBI Indianapolis (@FBIIndianapolis) January 11, 2021

ولاحقا نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، صورة له على ملصق يطلب المساعدة، في التعرف على الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب.

المصدر: نوفوستي