ضبط مئات الآلاف من حبوب "يابا" المخدرة في بنغلادش

ضبطت السلطات البنغالية 520 ألف حبة "يابا" مخدرة على متن قارب في منطقة الحدود مع ميانمار.

جاء ذلك خلال مداهمة قارب مشتبه به في نهر ناف الواقع بين مدينة كوكس بازار البنغالية وإقليم أراكان التابع لميانمار.

واستطاع المهربون الذين كانوا على متن القارب الفرار بعد إطلاق النار تجاه عناصر الأمن البنغالي، فيما عثر في القارب على 520 حبة من حبوب "يابا" المخدّرة.

وحبوب "يابا" المخدرة تتكوّن من اتحاد مادتي الميثامفيتامين والكافيين، ولوحظ انتشارها بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة بين الشبّان في بنغلاديش.

المصدر: "الأناضول"