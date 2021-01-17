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بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية

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بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية إطلاع دونالد ترامب على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض.

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وأدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه إطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة لإطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبا واحدا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي يشكلها المواطن دونالد ترامب".

وردا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج لتوصيات من مستشاريه المتخصصين في شؤون المخابرات قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات في إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

المصدر: رويترز

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