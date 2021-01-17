 
مباشر

مقتل 4 شرطة وفقدان خامس بهجوم مسلح في نيجيريا

أخبار العالم

مقتل 4 شرطة وفقدان خامس بهجوم مسلح في نيجيريا
Reuters TEMILADE ADELAJA
الشرطة النيجيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pksq

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غربي البلاد يوم الجمعة الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو".

وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل. 

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا