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إسرائيل تقر بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة قبل رحيل ترامب

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إسرائيل تقر بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة قبل رحيل ترامب
Reuters
إسرائيل تقر بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة قبل رحيل إدارة ترامب
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أقرت إسرائيل يوم الأحد خططا لبناء المئات من المنازل الجديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لدفع هذه المشروعات قدما في آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين خطط البناء على أراضي 1967 المحتلة.

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وقالت "جماعة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن نتنياهو أمر بالمضي قدما في هذه الخطط وأن لجنة حكومية منحت يوم الأحد الموافقة النهائية على بناء 365 منزلا والموافقة المبدئية على 415 منزلا أخرى.

وندد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه "غير شرعي"، واتهم إسرائيل "بمحاولة استباقية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة".

المصدر: وكالات

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