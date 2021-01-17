نادلة تنقذ طفلا من تعنيف أسرته بطريقة ذكية (صورة + فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل صورة ومقطع فيديو لحيلة أنقذت بها نادلة في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية طفلا عمره 11 عاما من تعنيف أسرته.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن فلافين كارفالو النادلة في أحد مطاعم مدينة أورلاندو، أنها لاحظت علامات مثيرة للقلق على أفراد عائلة كانت تخدم مائدتها يوم رأس السنة، كان بينهم طفل تظهر عليه علامات سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك خدش على الوجه.

وأوضحت أن كارفالو اتخذت قرارا سريعا بمساعدة الطفل، لكنها كانت تخشى رد فعل عائلته، فلجأت إلى حيلة ذكية وهي كتابة عبارة "هل تريد المساعدة؟" على ورقة لمعرفة ما إذا كان يتعرض لسوء معاملة أم لا، وأظهرتها للطفل من وراء ظهر والديه.

وبعد عدة محاولات، "أومأ الطفل برأسه: نعم"، فأبلغت على الفور رقم الطوارئ وحضرت الشرطة بعد وقت قصير.

She says she's not a hero, but she absolutely is! Very observant & persistent restaurant manager sees quiet child with bruises and small cuts. Shows child secret note asking if he needs help. He nods yes and she immediately calls police. #FlavianeCarvalhohttps://t.co/C7lSu5tHlrpic.twitter.com/xOI0avmk57 — Eddy Elmer 🏳️‍🌈 (@Eddy_Elmer) January 16, 2021

وفتحت الشرطة تحقيقا بناء على بلاغ كارفالو، أدى إلى اتهامات متعددة بالإهمال وإساءة معاملة الطفل من والدته وزوجها.

وبعد أن كشف تحقيق الشرطة عن علامات سوء معاملة أسوأ بكثير، تم القبض على زوج الأم (34 عاما) مرة أخرى في 6 يناير، ووجهت إليه تهم متعددة تتعلق بإساءة معاملة الطفل.

وألقي القبض أيضا على والدة الطفل كريستين سوان (31 عاما) في اليوم نفسه، وتواجه تهمتين تتعلقان بإهمال الطفل لعدم الإبلاغ عن سوء المعاملة.

Flaviane Carvalho, a manager/server at a restaurant in Orlando, FL, saved an 11 year-old boy with two simple notes. Read the handful of words she wrote that saved his life: https://t.co/SWfcQZSeL2#WhosYourHero#NationalHeroesDay (Photo: Sam Thomas/Orlando Sentinel) pic.twitter.com/R3x63iXhGi — National Heroes Day (@NatlHeroesDay) January 15, 2021

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN — Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021

المصدر: صحيفة "صن" البريطانية