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ظريف تعليقا على تحليق قاذفات B52 الأمريكية: إيران لا تخجل من سحق المعتدين

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ظريف تعليقا على تحليق قاذفات B52 الأمريكية: إيران لا تخجل من سحق المعتدين
Reuters ADNAN ABIDI
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليج، أن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام /حسين الرئيس العراقي الراحل/".

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أفاد بأن قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52 ستراتوفورتريس عبرتا أجواء إسرائيل باتجاه الخليج.

المصدر: RT

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