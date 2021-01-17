راب: لندن تكثف مفاوضاتها لعودة زاغري راتكليف من إيران

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بريطانيا كثفت مفاوضاتها للإفراج عن الإيراني البريطانية نازنين زاغري راتكليف المعتقلة في إيران منذ 2016.

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وأعلن راب أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها "للإفراج عنها فورا. ليس خلال سبعة أسابيع بل في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أنه في ضوء وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض "قد يكون هناك إمكانات إضافية".

وكانت نازنين اعتقلت مع ابنتها في أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وفي الربيع سمح لها بالخروج موقتا من سجن إيوين في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا ووضعت قيد الإقامة الجبرية.

وفتحت السلطات القضائية الإيرانية بحقها إجراء قانونيا ثانيا بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة أرجئت مطلع نوفمبر بدون تحديد أي موعد جديد ما يعطي الأمل بإسقاط هذه الملاحقات عنها.

المصدر: أ ف ب