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"إذا كانت لديه اعتراضات فهو يعرف رقمي".. غانتس يهاجم نتنياهو لتدخله في صلاحياته

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Reuters Amir Cohen
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة منع الجيش من دفع مشاريع الإسكان والبناء للفلسطينيين في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.

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كما انتقد غانتس قيام مكتب رئيس الوزراء بالاتصال مباشرة مع الإدارة المدنية في الضفة الغربية بما يمثل ذلك من تجاوز لدور وزير الدفاع.

وقال غانتس: "في بداية اجتماع بشأن الموافقات على البناء الفلسطيني صباح اليوم، اتصل مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء بالإدارة المدنية وطلبوا منهم وقف الاجتماع".

وأضاف: "إذا أراد رئيس الوزراء إثارة اعتراضات، فهو يعرف رقمي".

وتجاهل غانتس مسعى مكتب نتنياهو وأوعز للمسؤولين بمواصلة الجلسة، قائلا: "لن أسمح لمكتب رئيس الوزراء بتجاوز سلطتي. نشاطات المجلس (الأعلى للتخطيط) تقع تحت سلطة وزارة الدفاع. هناك إجراءات عمل معتادة".

وعلى الرغم من تصريحاته القوية، فقد تم حذف ثلاثة مشاريع للفلسطينيين من جدول أعمال اجتماع المجلس اليوم، وعندما سأل المشاركون عن السبب، قيل لهم إن ذلك جاء على ما يبدو بناء على "تعليمات من المستوى الأعلى".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت قبل أيام عن موافقتها على "عدد من الخطوات الأولية" لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إيعاز نتنياهو، اليوم الاثنين، بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية في الضفة المحتلة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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