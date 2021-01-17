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احتجاج الآلاف في أمستردام على إغلاق كورونا

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احتجاج الآلاف في أمستردام على إغلاق كورونا
Reuters
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شارك الآلاف في مظاهرات غير مرخصة في أمستردام يوم الأحد احتجاجا على قيود كورونا، قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب.

 وتجمع المتظاهرون أمام المعارض الفنية في متحف ريجكس ومتحف فان غوخ دون كمامات، حاملين لافتات كتب عليها "الحرية .. أوقفوا هذا الحصار" و"ماذا نريد .. الحرية!".

وكانت السلطات قد رفضت طلبا لتنظيم المظاهرة في ميدان المتحف.

ورفض المتظاهرون المغادرة عندما أمرتهم الشرطة بذلك، وألقى بعضهم المفرقعات باتجاه الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وكانت الحكومة الهولندية أغلقت المدارس ومعظم المحلات التجارية في ديسمبر في محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومددت هذا الأسبوع الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

المصدر: رويترز

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