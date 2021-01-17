زاخاروفا: روسيا ستعرب عن احتجاجها على انتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تخطط لإبداء رد فعل على انتهاك حرية التعبير والكلمة، في الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، أن روسيا ستعرب عن احتجاجها على انتهاك حرية التعبير في هذه الدولة.

وردا على سؤال، خلال برنامج "مساء الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة "روسيا -1"، حول هل حان الوقت لإعلان الاحتجاج على انتهاكات حرية التعبير في الولايات المتحدة، قالت زاخاروفا، إن صاحب السؤال أصاب الهدف. وأضافت: "صدقوني، سيحصل ذلك، والجانب الروسي يعد العدة لذلك.

المصدر: تاس