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وسائل إعلام: سقوط جرحى جراء إطلاق نار في فينيكس الأمريكية

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وسائل إعلام: سقوط جرحى جراء إطلاق نار في فينيكس الأمريكية
Reuters Carlos Barria
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.

وصرح مسؤول الإعلام في إدارة إطفاء الحرائق في فينيكس، سكوت دوغلاس، حسب قناة "فوكس 10" المحلية، بأن الحادث وقع فجر اليوم الأحد، مؤكدا أن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وأكد المسؤول أن الشرطة تحقق في الحادث، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

المصدر: فوكس 10

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