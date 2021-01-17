وسائل إعلام: سقوط جرحى جراء إطلاق نار في فينيكس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.

Multiple people shot over night at 23rdAve&Northern according to @PHXFire@PhoenixPolice have the door open to ‘Cool Vybz Jamaican Restaurant’ and have taped off a large area of the parking lot.



Still waiting on an update on injuries @FOX10Phoenixpic.twitter.com/flihnVSjqM — Steve Nielsen FOX 10 (@Stevenielsen) January 17, 2021

وصرح مسؤول الإعلام في إدارة إطفاء الحرائق في فينيكس، سكوت دوغلاس، حسب قناة "فوكس 10" المحلية، بأن الحادث وقع فجر اليوم الأحد، مؤكدا أن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وأكد المسؤول أن الشرطة تحقق في الحادث، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

المصدر: فوكس 10