كييف تستأنف النقل بالسكك الحديدية مع مناطق مجاورة للقرم

قال فلاديمير جماك مدير شركة السكك الحديدية الأوكرانية، إن هذه المؤسسة الحكومية، تعتزم استئناف النقل بالقطارات، مع المناطق المجاورة لشبه جزيرة القرم.

وذكر أنه تم اعتبارا من 13 ديسمبر، استئناف حركة القطارات مع أفدييفكا الخاضعة للسلطات الأوكرانية، والواقعة عند خط فصل القوات في دونباس.

وأضاف فلاديمير جماك، في حديث تلفزيوني: "استأنفنا بالفعل حركة القطارات مع أفدييفكا. نعمل على استئناف النقل بالسكك الحديدية مع المناطق المجاورة لشبه جزيرة القرم. أما بالنسبة للقرم والمناطق الأخرى الخارجة عن السيطرة، فلا يمكننا دخولها".

وتابع القول: "هذا ضروري من وجهة نظر إنسانية، لأن العديد من الأوكرانيين يعيشون في روسيا الاتحادية، وفي الأراضي المحتلة. ومن وجهة نظر اقتصادية، تسبب وقف حركة القطارات بخسارة لنا. على سبيل المثال، كانت القطارات بين كييف وموسكو، تحظى بشعبية كبيرة وتحقق الربح الوفير. هذه القيود توثر بشكل سلبي على اقتصادنا: لقد فقدنا الشحن الترانزيت، وفقدنا حركة الركاب".

المصدر: نوفوستي