تركيا.. ترحيل 5 مواطنين عرب للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش" والقبض على عربي "انتسب" للتنظيم

رحلت قوات الأمن التركية، 5 أشخاص ( 3 سوريين وعراقيان)، وأحالت مواطنا عراقيا إلى القضاء، في عملية أمنية استهدفت تنظيم "داعش"، بولاية أضنة.

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وأشارت وكالة "الأناضول"، إلى أنه تم إيقاف المشتبه بهم الستة، قبل 5 أيام، من قبل فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية.

وأفادت الوكالة التركية بأن من بين المشتبه بهم، عراقي يدعى "ناصر. ه"، "ثبت انضمامه إلى صفوف التنظيم في سوريا، وتلقى تدريبات على تنفيذ الهجمات، ومن ثم دخل إلى تركيا بطريقة غير نظامية"، حيث تم الكشف أيضا، عن أن المشتبه به "ناصر. ه"، "يتحرك وفقا لأوامر وتعليمات "داعش"، وتمت إحالته لقاضي التحقيق المناوب بالولاية.

المصدر: "الأناضول"