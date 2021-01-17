 
مباشر

تركيا.. ترحيل 5 مواطنين عرب للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش" والقبض على عربي "انتسب" للتنظيم

أخبار العالم

تركيا.. ترحيل 5 مواطنين عرب للاشتباه بانتمائهم لـ
Reuters Alkis Konstantinidis
العلم التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pknn

رحلت قوات الأمن التركية، 5 أشخاص ( 3 سوريين وعراقيان)، وأحالت مواطنا عراقيا إلى القضاء، في عملية أمنية استهدفت تنظيم "داعش"، بولاية أضنة.

إقرأ المزيد
تركيا.. الحكم على داعية
تركيا.. الحكم على داعية "مزيف" شهير بالسجن لأكثر من 1000عام

وأشارت وكالة "الأناضول"، إلى أنه تم إيقاف المشتبه بهم الستة، قبل 5 أيام، من قبل فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية.

وأفادت الوكالة التركية بأن من بين المشتبه بهم، عراقي يدعى "ناصر. ه"، "ثبت انضمامه إلى صفوف التنظيم في سوريا، وتلقى تدريبات على تنفيذ الهجمات، ومن ثم دخل إلى تركيا بطريقة غير نظامية"، حيث تم الكشف أيضا، عن أن المشتبه به "ناصر. ه"، "يتحرك وفقا لأوامر وتعليمات "داعش"، وتمت إحالته لقاضي التحقيق المناوب بالولاية.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا