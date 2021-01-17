قوات حفظ السلام تعيد سيطرتها على إحدى المدن في إفريقيا الوسطى

استعادت قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، السيطرة على مدينة بانغاسو، التي احتلتها مجموعات مسلحة منذ يناير، وفقا لإعلان الأمم المتحدة.

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وأشار فلاديمير مونتيرو، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، إلى إن "مدينة بانغاسو أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا، بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة"، مؤكدا أن "المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها، وفروا من المدينة ليل الجمعة-السبت".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم القوة العسكرية في بعثة الأمم المتحدة، عبد العزيز فال، أنه "جرت بين الجمعة والسبت، محاولات نهب مساء وصباحا، حيث "تدخلت القوة لوضع حد لهه الأعمال"، مشيرا إلى أن "الوضع هادئ، وتحت السيطرة، وأن المواقع التي احتلتها العناصر المسلحة لم تعد كذلك"، بحسب وكالة "فرانسة برس".

كما أعرب أسقف مدينة، خوان خوسيه أغيري، عن "فرحته الشديدة" لـ"فرانس برس"، وذلك بعد سيطرة البعثة على المدينة، وقال: "إنها فرحة كبرى، بعد 13 يوما من النوم في العراء، سيتمكن الناس من العودة الى منازلهم".

جدير بالذكر أن مجموعات مسلحة عديدة توحدت في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تشهد حربا أهلية منذ نحو 7 سنوات، في 17 ديسمبر، وأعلنت في 19 من الشهر نفسه، أي قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هجوما بهدف منع إعادة انتخاب الرئيس، أرشانغ تواديرا.

المصدر: "فرانس برس"