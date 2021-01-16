ألمانيا.. إخلاء بعض مرافق مطار فرانكفورت بعد الاشتباه بحقيبة

أخلت الشرطة الألمانية بعض المرافق من مطار فرانكفورت بعد الاشتباه بحقيبة أمتعة متروكة.

وتم إغلاق المبنى رقم 1 بالمطار، إلى جانب محطة القطار الإقليمية الملحقة به بعد إطلاق شرطة المطار عملية شاركت فيها شرطة الولاية والشرطة الفيدرالية.

وكتبت شرطة المطار على "تويتر": "تم التحقق من حقيبة أمتعة متروكة ووجدت أنها آمنة".

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ"، أن السلطات احتجزت اثنين مشتبه بهما وحسب مصادر الشرطة للصحيفة، فإن المشتبه بهما معروفان بين المشردين في المدينة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن "المشتبه بهما أسقطا الحقيبة قبل أن يهتفا الله أكبر".

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox — Cassandra Beyer (@cassi_xo_) January 16, 2021

المصدر: RT