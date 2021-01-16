الصين تتعهد بمنح الفلبين 500 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي تعهّد بمنح الفلبين 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا.

وقال وانغ خلال لقائه نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين في مانيلا: "بصفتنا أصدقاء للفلبين، سنقف بحزم مع الشعب الفلبيني حتى هزيمة فيروس كورونا".

ومن جانبه قال لوكسين: "التعاون الوثيق للتغلب على الوباء عزز العلاقات وعمق الصداقة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه تم استئناف التعاون في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.

وأعلنت الخارجية الفلبينية أن وانغ تعهد بتقديم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، دون أن تذكر نوع اللقاح.

المصدر: "رويترز"