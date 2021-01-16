سويسرا.. مصرع شخصين بانهيارات ثلجية في جبال الألب

أعلنت الشرطة السويسرية عن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأوضحت الشرطة أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.

ولفتت إلى أنه أصيب رياضي بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.

وذكرت الشرطة أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية مساء اليوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شخصا واحدا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية في مناطق أخرى.

المصدر: "د ب أ"