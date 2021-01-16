فصل المفاعل الأول في محطة بيلاروس الكهروذرية عن الشبكة

أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية مساء اليوم السبت عن فصل المفاعل الأول في المحطة الكهروذرية البيلاروسية عن الشبكة الكهربائية، في إطار اختباراته التجريبية قبل تشغيله.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام" أن فصل المفاعل جرى في الساعة 19:02 مساء أثناء عمله التجريبي واختبار منظومات حماية المفاعل، وأن مستوى الإشعاع في محيط المحطة في حدوده الطبيعية.

وتعتبر المحطة الكهروذرية البيلاروسية أكبر مشروع اقتصادي مشترك بين روسيا وبيلاروس، وتقوم شركة "آتوم ستروي إكسبورت" وهي فرع من فروع مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية بتنفيذ المشروع.

وتم تصميم المحطة بناء على مشروع روسي يعتمد على مفاعلات "VVER-1200" من الجيل "3+" الأحدث في العالم الذي يلبي أعلى معايير الأمان الدولية.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول صناعيا في العام الجاري، يليه المفاعل الثاني عام 2022.

المصدر: نوفوستي