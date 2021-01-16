إيران تدين العقوبات الأوروبية على وزير الخارجية السوري

دان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت، عقوبات الاتحاد الأوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "ندين بشدة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد".

وأضاف: "هو لسان حال الشعب السوري البليغ.. تألق في الساحة الدبلوماسية لمواجهة حرب "داعش" الإرهابیة".

وأكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يذکر بوجه ترامب اللامنطقي، داعيا الاتحاد الأوروبي للتقيد بحرمة الدبلوماسية.

ندين بشدة عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد وزير الخارجية السوري #فيصل_المقداد. إنه لسان حال الشعب السوري البليغ. انه تألق في الساحة الدبلوماسية لمواجهة حرب داعش الإرهابیة. سلوك الإتحاد الأوروبي يذکرنا بوجه ترامب اللامنطقي. على الإتحاد الأوروبي أن يکن إحتراماً لحرمة الدبلوماسية. pic.twitter.com/9BQMcfqFmj — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 16, 2021

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الخارجية السوري خطوة غير معقولة، وغير بناءة، وستعقد الحل السياسي في سوريا".

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر في هذا القرار" وطالبت الاتحاد بأن "يدين الغارات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية على سوريا، بدلا من فرض عقوبات على المقداد".

المصدر: RT + وكالات