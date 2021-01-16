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إيران تدين العقوبات الأوروبية على وزير الخارجية السوري

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إيران تدين العقوبات الأوروبية على وزير الخارجية السوري
Reuters
البرلمان الإيراني
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دان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت، عقوبات الاتحاد الأوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "ندين بشدة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد".

وأضاف: "هو لسان حال الشعب السوري البليغ.. تألق في الساحة الدبلوماسية لمواجهة حرب "داعش" الإرهابیة".

وأكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يذکر بوجه ترامب اللامنطقي، داعيا الاتحاد الأوروبي للتقيد بحرمة الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الخارجية السوري خطوة غير معقولة، وغير بناءة، وستعقد الحل السياسي في سوريا".

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر في هذا القرار" وطالبت الاتحاد بأن "يدين الغارات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية على سوريا، بدلا من فرض عقوبات على المقداد".

المصدر: RT + وكالات

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