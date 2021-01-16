أوكرانيا: لا نملك ما يثير اهتمام إيلون موسك

أكد رئيس لجنة القضايا الإنسانية في مجلس مدينة جيتومير الأوكرانية ألكسندر سافتشينكو، أن بلاده لا تملك أماكن قد تثير اهتمام مؤسس ورئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون موسك.

وقال: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا إيلون ماسك لزيارة البلاد في الـ12 من أبريل المقبل.. موسك رجل مثقف من القرن الثالث والعشرين، يعيش وفقا لمعاييره الخاصة، وهو لن يذهب لزيارة المتاحف فقط".

وأضاف: "جميع إنجازات رواد الفضاء السوفييت تسرق كقاعدة عامة في أمريكا، لذلك لن يهتم ماسك بكل هذا".

وأكد أنه "لا ينتقص من مزايا المصمم السوفيتي للصواريخ وتكنولوجيا الفضاء سيرغي كورولوف، الذي أتقن كل هذا بشكل صحيح، وكان لديه أفكاره الخاصة، مثل تسيولكوفسكي".

يشار إلى أن إيلون موسك كتب على "تويتر" باللغة الروسية، عن "تقديره لمساهمة سيرغي كورولوف في استكشاف الفضاء"، وأضاف: "لقد كان رائعا".

يذكر أنه تم إنشاء أول صاروخ باليستي عابر للقارات تحت قيادة كوروليف خلال الحقبة السوفيتية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

المصدر: "لينتا.رو"