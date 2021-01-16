أول زعيم إفريقي يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

تلقى رئيس غينيا ألفا كوندي اليوم السبت لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، ليكون بذلك أول زعيم إفريقي يخضع للقاح الروسي.

وبث التلفزيون المحلي لقطات تظهر كوندي البالغ 82 عاما وهو يتلقى في القصر الرئاسي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى أن الرئيس يسعى إلى تشجيع المواطنين على الخضوع للتطعيم.

وأكد المتحدث باسم وكالة الأمن الوطني في مجال الرعاية الصحية كوري كيرا، أن باقي أعضاء الحكومة خضعوا أيضا للتطعيم باللقاح.

وسبق أن تلقت مجموعة من كبار المسؤولين في غينيا لقاح "سبوتنيك V" في 30 ديسمبر.

وأوضح كيرا أن الحكومة تسلمت حتى الآن 60 جرعة فقط من اللقاح الروسي لكنها تتوقع وصول أكثر من 2.5 مليون جرعة أخرى حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، لإطلاق حملة تطعيم شاملة في البلاد.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، ويوفر حماية بنسبة 100% من الإصابة الخطرة بالفيروس.

المصدر: نوفوستي + تاس