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"أ ف ب": مسلحون مرتبطون بـ"داعش" يستولون على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

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Reuters
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" استولوا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت الوكالة عن مصدرين تأكيدهما أن عناصر تنظيم "ولاية غرب إفريقيا للدولة الإسلامية" شنوا الليلة الماضية هجوما على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي، عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد، وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة.

وأكد أحد المصدرين أن أولوية الجيش النيجيري تكمن الآن في استعادة القاعدة وعملية عسكرية قد انطلقت لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت الوكالة إلى أن القاعدة المذكورة قد تعرضت لهجوم على أيدي المتشددين الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب

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