"أ ف ب": مسلحون مرتبطون بـ"داعش" يستولون على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" استولوا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت الوكالة عن مصدرين تأكيدهما أن عناصر تنظيم "ولاية غرب إفريقيا للدولة الإسلامية" شنوا الليلة الماضية هجوما على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي، عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد، وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة.

#BREAKING Jihadists aligned with the Islamic State militant group seize control of a military base in northeast Nigeria's Borno state pic.twitter.com/RkWVEa0I2e — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2021

وأكد أحد المصدرين أن أولوية الجيش النيجيري تكمن الآن في استعادة القاعدة وعملية عسكرية قد انطلقت لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت الوكالة إلى أن القاعدة المذكورة قد تعرضت لهجوم على أيدي المتشددين الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب